Einen Sachschaden von rund 300 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Montag, zwischen 23 und 9 Uhr, an einem in Höhe des Gebäudes Ravensburger Straße 8 abgestellten Auto die linke hintere Scheibe einschlug. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430.