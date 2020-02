Unbekannter schlägt 24-Jährigen blutig

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zum Freitag in der Ravensburger Straße in Bad Waldsee von einem Unbekannten unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Das Opfer kam laut Polizei gegen 23.40 Uhr aus einer Gaststätte und ging in Richtung Rathaus. Auf dem Weg dorthin kam plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Folgen waren ein blaues Auge und eine blutende Augenbraue.

Der „Schläger“ war zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, korpulent und hatte kurzes braunes Haar. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Weste, unter der er ein rotes T-Shirt trug. Die sofortige Suche der Polizei verlief erfolglos. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Körperverletzung. Wer sachdienliche Hinweise zum Fall und zum Täter geben kann wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07524/40430.