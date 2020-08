Unbekannter masturbiert vor Joggern

Am Samstagmorgen hat laut Polizei ein unbekannter Mann am Ufer des Stadtsees vor zwei Joggern masturbiert. Am frühen Morgen fiel der etwa 30 Jahre alte Mann einer Frau und einem Mann auf, die um den Stadtsee liefen. Er saß auf einer Parkbank, hatte seine dunkelblaue, kurze Sporthose heruntergezogen und masturbierte. Beide hätten den Mann auf sein Verhalten angsprochen und die Polizei verständigt.

Bis zu deren Eintreffen sei er allerdings verschwunden gewesen. Die Beschreibung: zirka 170 cm groß, schwarzes Haar, kurz geschnitten, Schnauzbart, behaarter Bauch, sichtbares Tattoo, insgesamt südländisches Erscheinungsbild. Neben der kurzen Hose habe der Unbekannte ein bräunliches T-Shirt mit Musterung oder Bildern getragen.