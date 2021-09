Unbekannter Mann schlägt auf Frau ein

Eine 32 Jahre alte Frau ist am Montagabend gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee auf Höhe eines Betriebsgeländes von einem noch unbekannten Täter geschlagen worden.

Das spätere Opfer war nach Angaben der Polizei zu Fuß unterwegs und wurde von dem Unbekannten auf der Straße angesprochen. Nach einer kurzen Diskussion soll der Tatverdächtige der 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die Frau erhebliche Verletzungen erlitt. Weil ein Begleiter des Mannes diesen von seinem Opfer wegzog, konnte die Frau weitergehen.

Der Angreifer wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein und einen schwarzen Kapuzenpullover und Jeans getragen haben. Der Mann, der einen osteuropäischen Akzent hatte, war in Begleitung einer Gruppe, die auf einem Gelände in der Bahnhofstraße Alkohol konsumiert haben soll.