Unbekannter klaut Motorroller in Bad Waldsee

Einen schwarzen Piaggio-Motorroller, an dem der Zündschlüssel steckte, hat ein Unbekannter am Donnerstaghabend zwischen 19.30 und 21.30 Uhr vor dem Gebäude Seedener Straße in Mittelurbach geklaut. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers mit der Fahrgestell-Nummer TEC1T030873 und dem Versicherungskennzeichen 744 SEB geben kann, wirden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0751 / 8036666 zu melden.