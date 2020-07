Unbekannter klaut Alkoholgetränke in Bad Waldseer Wohnung

Zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 3.45 Uhr, ist ein Unbekannter in der Biberacher Straße in Bad Waldsee in eine Wohnung eingedrungen und hat Getränke gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entriegelte der Täter ein gekipptes Fenster und stieg ein. Aus dem Kühlschrank klaute er alkoholhaltige Getränke, ansonsten nahm er nichts mit.