Unbekannter Fahrer richtet in Gaisbeuren hohen Sachschaden an

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Ortseingang in Gaisbeuren angerichtet. Das teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher war in der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Verbindungsweg aus Richtung der Grastrocknungsanlage/Reute kommend unterwegs.

In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallzaun sowie mehreren Betonpfosten. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei weiter.

Noch unklar sei dabei, ob dessen im Frontbereich mutmaßlich erheblich beschädigtes Auto noch fahrbereit war oder ob dies abgeschleppt wurde. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich bei dem Unfallwagen um einen schwarzen Hyundai i30 aus dem Baujahr 2012 bis 2017 handeln, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden, die die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat.