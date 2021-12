Unbekannter Fahrer beschädigt Straßenbeleuchtung in Bad Waldsee

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat der Polizeipostens Bad Waldsee eingeleitet, nachdem ein unbekannter Autofahrerzwischen Freitagabend und Dienstagmittag die Straßenbeleuchtung in der Bad Waldseer Hauptstraße beschädigt hat. Den an der Beleuchtung, die an einer Hauswand in einer Höhe von 2,50 Metern angebracht ist, entstandene Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07524 / 404 30.