Unbekannter fährt Mercedes in Bad Waldsee an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen einem am Straßenrand der Johann-Sailer-Straße in Bad Waldsee geparkten Mercedes Vito aufgefahren und fuhr danach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf etwa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Nun ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07524 / 40430.