Unbekannter fährt Außenspiegel ab und fährt weiter

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag an einem VW Golf im Sonnenblumenweg in Bad Waldsee hinterlassen.

Der Unfallverursacher touchierte laut Polizeibericht beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Wagen und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 404 30 entgegen.