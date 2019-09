Rund 2500 Euro Schaden an einem VW-Golf hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag gegen 9.15 Uhr beim Wertstoffhof Gaisbeuren verursacht. Laut Polizeibericht streifte der Unbekannte den am Straßenrand geparkten Golf an der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 entgegen.