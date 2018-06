Unbekannter fährt Autos an

In der Zeit von 6 bis 16 Uhr sind am Mittwoch zwei auf einem Firmenparkplatz an der Holzstraße abgestellte Autos von unbekannten Fahrzeuglenkern angefahren worden. Während an einem Toyota Avensis laut Polizeibericht ein Schaden von rund 1000 Euro entstand, beläuft sich dieser an einem VW Golf auf etwa 1500 Euro. In beiden Fällen suchten die Verursacher anschließend das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430.