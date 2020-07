Unbekannter demoliert Wegweiser in Bad Waldsee

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der über das vergangene Wochenende in Höhe des Gebäudes Robert-Koch-Straße in Bad Waldsee einen städtischen Wegweiser mutwillig umgeknickte. Wer zwischen Freitagmittag und Sonntagabend Verdächtiges in der Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, zu melden.