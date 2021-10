Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Einen Einbrecher sucht das Polizeirevier Weingarten, der in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend in ein Wohnhaus in der Straße „Grüner Weg“ eingebrochen ist. Der Täter zerschlug ein Fenster, stieg in das Haus ein und durchwühlte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen, wie die Polizei meldet. Ob und was er genau gestohlen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Personen, im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 80 36 666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.