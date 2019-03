Unbekannter bricht in Tankstelle ein

Gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle hat sich am Montag gegen 23 Uhr in der Egelseestraße ein unbekannter Täter verschafft. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr über einen Sicherheitsdienst ein Einbruchsalarm gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der bereits geflüchtete Täter zuvor über ein aufgebrochenes Fenster in die Tankstelle eingedrungen war. Ob etwas entwendet wurde, muss noch abgeklärt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, in Verbindung zu setzen.