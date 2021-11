Unbekannter bricht in Bad Waldsee mehrere Autos auf

Mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwoch nach einem Mann gesucht, der kurze Zeit zuvor wohl mehrere Autos aufgebrochen hat.

Die Beamten gehen laut Bericht derzeit davon aus, dass der Täter an zwei Autos auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße sowie an einem geparkten Ford Am Schwanenberg die Scheiben mit einem Stein eingeschlagen hat.

Aus dem Ford und einem auf dem Krankenhausparkplatz geparkten Peugeot entwendete er lediglich Wertgegenstände. Eine gestohlene Geldbörse aus dem Ford fanden Passanten wenig später ohne Bargeld Im Entenmoos. In einem grauen VW Scirocco fand der Unbekannte den Zweitschlüssel des Wagens, was ihn kurzerhand dazu veranlasste, eine zweistündige Spritztour mit dem Wagen zu machen.

Als er den Wagen zurück auf den Parkplatz stellen wollte, wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Trotz intensiver Fahndung der Polizei entkam der Täter letztlich, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Flüchtige wird als 30, 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er war komplett schwarz bekleidet, trug einen Loop-Schal und dunkle Handschuhe. Außerdem soll er eine schlanke Statur und schwarze Haare gehabt haben.

Auch gegenüber des Bleicheparkplatzes wurde zwischen Montag und Mittwoch ein Auto aufgebrochen. Da bei dem Mini ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und einen Fahrzeugschein sowie eine Sonnenbrille aus dem Wagen gestohlen wurde, schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um denselben Täter handelt, der auch am Krankenhaus zugange war.