Unbekannter bricht in Büroräume ein

Ein unbekannter Täter ist ist in der Nacht auf Freitag in Büroräume in der Steinacher Straße eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilt, brach der Kriminelle gegen 4.45 Uhr gewaltsam in die Büros ein und hebelte einen Schrank auf. Mit dem darin befindliche Bargeld flüchtete er. Zur Höhe des Diebesgutes machte der Polizeisprecher keine Angaben. Der Einbruch wurde von einem Mitarbeiter bemerkt. Er verständigte die Polizei.

Zeugen, die den unbekannten Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad-Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu informieren.