Unbekannter bricht Balkontür auf

Nachdem er eine Balkontür gewaltsam geöffnet hatte, ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 21 und 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Waldseer „Grüner Weg“ eingestiegen. Ob er etwas gestohlen hat, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, in Verbindung zu setzen.