Sachschaden von etwa 1000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in der Steinacher Straße in Bad Waldsee verursacht.

Er zerkratze laut Polizei einen Pkw sowohl an den Seitenwänden, der Beifahrertür und am Kotflügel. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07524/40430 zu melden.