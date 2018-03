Unbekannter beschädigt Auto

In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter einen in Höhe des Gebäudes Frauenbergstraße 9 abgestellten VW-Polo am vorderen rechten Kotflügel sowie unterhalb der vorderen Stoßstange beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf rund 1500 Euro.

Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 20 und 8.30 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu melden.