Unbekannter begeht Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße verursacht. Der Unbekannte streifte laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter Telefon 07524/4 04 30 entgegen.