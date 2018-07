Unbekannter begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei berichtetm beschädigte er vermutlich beim Rangieren am einen auf dem Parkplatz des Freibads in der Robert-Koch-Straße abgestellten Fiat 500. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Am Fiat blieb eine weiße Lackspur zurück, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 zu melden.