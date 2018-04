Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr einen VW Passat beschädigt und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei berichtet, parkte das Auto auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Lortzingstraße in Bad Waldsee. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 zu verständigen.