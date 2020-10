Unbekannter Autofahrer beschädigt Gartenzaun in Bad Waldsee

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat am 1. oder 2. Oktober ein unbekannter Autofahrer einen Gartenzaun im Eichenweg. An dem gusseisernen Zaun wurde ein Element verbogen und die Verankerung beschädigt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei in ihrem Bericht auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnumer 07524 / 40430 entgegen.