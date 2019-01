Unbekannte zündeln auf Schultoilette

Laut Polizei haben Unbekannte am Dienstag gegen 15 Uhr zwei Mülleimer in der Mädchentoilette der Realschule in angezündet und ein brennendes Papier in eine Toilettenschüssel geworfen. Nur weil sofort der Brandmedler angesprungen ist und der Hausmeister schnell eingriff, konnte ein Gebäudebrand verhindert werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Die betroffene Toilette befindet sich im Erdgeschoss der Schule. Verletzt wurde niemand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee wurden die betroffenen Räume belüftet, danach konnte der Schulbetrieb wieder fortgesetzt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 in Verbindung zu setzen.