Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro ist an einem Villengebäude im Grünen Weg entstanden. Laut Polizieibericht hatten Unbekannte das Fensterglas an der Gebäuderückseite durch einen Steinwurf zerstört. Zeugen werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 40430 anzurufen.