Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen eine Glasscheibe an einem Haus in der Riedgasse beschossen. An der Terrassentür wurde das äußere Glas beschädigt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 404 30 entgegen.