Unbekannte randalieren in Bad Waldseer Lagerhaus

In ein Lagerhaus in der Bahnhofstraße sind zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen Unbekannte eingestiegen und haben randaliert. In dem Lagerhaus befinden sich Säcke mit Streugut und Holzpellets. Diese haben die Täter herumgeworfen, wodurch sie teilweise aufgeplatzt sind, wie die Polizei mitteilt. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. Hinweise unter 07524 / 40430 werden erbeten.