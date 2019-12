Unbekannte klauen Zigaretten

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee eingedrungen. Laut Polizei klauten die Einbrecher mehrere Kartons mit Zigarettenstangen. Die aus Sicherheitsglas gefertigte Eingangstür wurde mit einem Hammer eingeschlagen und die Schiebetüren mit Inventar des Verkaufsraums blockiert. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof und verloren hierbei ein paar Stangen Zigaretten.

Um Hinweise bittet die Polizei Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430.