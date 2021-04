Am Freitag wurde zwischen 2.15 und 2.40 Uhr in den Tankstellenshop der Schindele Tankstelle in der Biberacher Straße eingebrochen. Unbekannte entwendeten größere Mengen Tabakwaren und Trinkdosen der Marke Red Bull. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0751-803-0 im Polizeirevier Weingarten zu melden.