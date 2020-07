Unbekannte klauen Motocross-Maschine und Pocketbike

Unbekannte haben im Juli in Obermöllenbronn aus einer unverschlossenen Garage ein Motocross-Kleinmotorrad der Marke KTM und ein Pocketbike gestohlen. Die Tat wurde vom Geschädigten am Mittwoch bemerkt. Laut Polizei ist dem Besitzer ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise unter Telefon 07524 / 40430.