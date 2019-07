Unbekannte haben laut Polizeimeldung in der Nacht zu Freitag aus einem Lkw, der auf einem Firmengelände in der Kammermoosstraße in Reute abgestellt war, 150 Liter Diesel geklaut.

Bereits in der Nacht zum Sonntag, 23. Juni, war auf dem gleichen Firmengelände aus einem Lkw eine größere Menge Diesel entwendet worden. Die Polizei vermutet, dass der Kraftstoff direkt in den Tank eines anderen Fahrzeugs oder in ein geeignetes Transportbehältnis auf oder in einem Transportfahrzeug eingefüllt wurde.