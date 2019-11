Unbekannte sind am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus im Lettenweg in Reute eingedrungen und durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen. Laut Polizeibericht wurden sie dabei nicht fündig. Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 4043 zu melden.