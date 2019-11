Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Bislang Unbekannte haben am Mittwochnachmittag zwischen 16.45 und 18.45 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses im Ahornweg von Bad Waldsee ausgenutzt und verschafften sich gewaltsam an einem Fenster Zutritt in das Gebäude, das sie durchsuchten. Laut Pressemitteilung der Polizei haben die Geschädigten bislang keine geklauten Gegenstände feststellen können.

Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 40430 zu melden.