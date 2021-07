Unbekannte Schmierfinken haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen auf einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße in Bad Waldsee abgestellten Reisebus beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der telefonnummer 07524/40430 entgegen.