Vermutlich in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte den Tartanboden eines Spielfeldes der Dochtbühlschule in Bad Waldsee beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Neben diversem Unrat wurden auch Glasscherben von den Unbekannten zurückgelassen. Wie hoch der entstandene Schaden am Tartanboden ist, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/4043-0 entgegen.