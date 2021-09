Rund 2000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.30 Uhr in der Reutestraße in bad Waldsee entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte eine 20-Jährige erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 33-Jährige mit ihrem VW Up verkehrsbedingt halten musste, und fuhr mit ihrem VW Polo auf. Verletzt wurde niemand.