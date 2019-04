Umstrittener Rasthof an der B30: Jetzt spricht der Investor

Demonstrationen, ein drohendes Bürgerbegehren und emotionale Diskussionen: Der geplante Rasthof an der B30 in Bad Waldsee ist das beherrschende Thema in der Kurstadt. Jetzt bezieht der Investor Position zu den Plänen, der Kritik und dem Standort Bad Waldsee: Beim Pressegespräch bei der „Schwäbischen Zeitung“ hat Elmar Lutzenberger, geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Lupe - Lutzenberger Projektentwicklung“ deutlich gemacht, dass das Projekt umgesetzt werden soll. Ein Faktencheck – aus Sicht des Investors.

Der Standort Bad Waldsee

Bundesweit betreibt „Lupe“ derzeit acht Rasthöfe. „Und es soll noch der ein oder andere dazukommen – einer in Bad Waldsee“, sagt Lutzenberger, der von 1996 bis 2000 in Bad Waldsee an der International School of General Management (ISGM) studierte und die Kurstadt daher als möglichen Rasthof-Standort ins Spiel brachte.

Fastfood-Kette

Wie Lutzenberger erklärt, werden derzeit Gespräche mit den beiden Marktführern Mc Donald’s und Burger King geführt. „Wir sprechen aber auch mit regionalen Betrieben bezüglich Individualkonzept“, verdeutlicht der Unternehmer und nennt als Beispiel regionale Bäckereien, die „Lupe“ auf den Rasthöfen in Augsburg und Friedberg anstatt einer Fastfood-Kette ins Angebot aufgenommen hat. Gespräche mit zwei regionalen Betrieben gebe es. Auf die gezielte Nachfrage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Mc Donald’s-Ansiedlung ist, räumt Lutzenberger ein: „relativ hoch.“ Gleichwohl hänge alles von den baurechtlichen Grundlagen ab, ehe die Nutzungskonzeption im Detail mit Leben gefüllt werden könne.

Hotel

„Lupe“ will mit der Eigenmarke „Eurohotel“ auf dem Rasthof aufwarten. Dabei handelt es sich laut Lutzenberger um ein Dehoga-zertifiziertes 3-Sterne-Hotel mit 74 Doppelzimmern. Die Konkurrenz-Befürchtungen der ortsansässigen Hoteliers teilt er nicht. Mehr Angebot bringe mehr Frequenz, sagt Lutzenberger dazu. Schließlich würde die B 30 in einigen Jahren ausgebaut. Der Verkehr werde zunehmen. Und: „Wir zielen auf den fließenden Verkehr ab.“ Hauptzielgruppe seien Geschäftsreisende, Freizeitgäste, die Bustouristik und internationale Gäste. Ob es diesbezüglich schon Gespräche mit Hymer gab? Lutzenbergers Antwort ist eindeutig: „ja“. Spekulationen, die ein sogenanntes Stundenhotel auf dem Rasthof befeuern, erteilt er eine Absage und versichert, dass an keinem Standort eine derartige Nutzung zulässig wäre.

Müll

„Wir haben in unserer Gesellschaft eine Wegwerfmentalität entwickelt“, räumt Lutzenberger generell ein. Zu den Kritikern, die mehr wilden Müll entlang der B30 sehen, sagt er: „Da gibt es einen gewissen Wahrheitsgehalt. Das kann man nicht in Abrede stellen.“ Gleichwohl gebe es auf dem Rasthof ein Entsorgungskonzept. 12 bis 14 Mülleimer würden aufgestellt und der Abfall an einer zentralen Entsorgungsstation auf der Fläche gesammelt. „Um den Müll wird sich gekümmert“, versichert Lutzenberger.

Tankstelle

Wie Lutzenberger mitteilt, habe es bei anderen Rasthöfen vorab Bedenken hinsichtlich der Tankstelle gegeben. In Bad Waldsee war das kaum der Fall. Die Planungen sehen sechs Zapfsäulen für Autos vor – zwei davon sollen mit alternativem Kraftstoff, wie Strom und Flüssiggas, bestückt werden. Damit sieht er das Projekt nicht als rückwärtsgewandt an, wie ein Vorwurf einiger Kritiker lautet.

Das Informationsgespräch

Nachdem der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) den Plan abgelehnt hatte, gab es ein sogenanntes Informationsgespräch. Dabei stellte Lutzenberger den Stadträten die detaillierte Planung vor. Wie der 44-Jährige erklärt, trat die Firma „Lupe“ an die Verwaltung und die Fraktionssprecher heran und bat um den Termin. „Auf Antrag aus dem Gemeinderat haben wir dann die Möglichkeit bekommen, uns zu präsentieren und das Konzept vorzustellen. Wir wollten eine möglichst große Informationstransparenz erzeugen und alle auf den gleichen Kenntnisstand bringen“, erklärt Lutzenberger, der dieses Informationsgespräch gerne schon vor der ersten Abstimmung im AUT abgehalten hätte. Mit dem GAL-Vorschlag – ein Konzept ohne Hotel zu prüfen – habe er sich nicht befasst.

Konkurrenz zur Innenstadt

„Die Innenstadt blutet nicht aus, das ist wahrlich nicht der Fall“, erklärt Lutzenberger aus Erfahrung der weiteren Rasthöfe. Vielmehr sieht er in der Rasthof-Ansiedlung eine große Chance für Bad Waldsee. Gäste, die sonst nicht in Bad Waldsee Halt gemacht hätten, würden nun einen Stopp in der Kurstadt einlegen und sich Informationen über die Stadt einholen. Außerdem gebe es im Hotel kein Restaurant und nicht alle Gäste würden in der System-Gastronomie essen wollen. Daher würden einige Gäste sich auf in die Innenstadt machen.

Das Bürgerbegehren

Bekanntlich sammeln Bad Waldseer Gastronomen Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Ob dieser Umstand den Investor tangiert? „Nein“, sagt Lutzenberger klar und ergänzt hinsichtlich eines möglichen Bürgerentscheids: „Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen“. Gleichwohl bestünde das feste Ansinnen, den Rasthof in Bad Waldsee zu bauen. „Und wenn wir damit fertig sind, werden alle erkennen, dass es mehr Vorteile als Nachteile hat.“

Der Mehrwert

Geplant sind 50 bis 55 Arbeitsplätze. Mehrheitlich soll es sich um sozialversicherungspflichtige Stellen handeln. „Wir sind Unternehmer und Steuerzahler vor Ort und Ansprechpartner für die Kommune, wenn es vielleicht um Erweiterungsinvestitionen geht“, betont Lutzenberger.

Die Erweiterungsfläche

Auf der Erweiterungsfläche sei derzeit nichts geplant. Weitere Lastwagen-Parkplätze schließt Lutzenberger aber rigoros aus. Die Lage am Golfplatz und das Grün der Szenerie solle beibehalten werden. Außerdem würden Lkw-Stellplätze rund um das Hotel garni das Hotel abwerten.

Parkplätze für Lastwagen

Vier Lastwagen-Stellplätze für Kurzparker sind vorgesehen. Damit will „Lupe“ ganz bewusst keinen Lkw-lastigen Standort planen.

Zukünftiger Radweg

Der Investor hat eine Beteiligung am zukünftigen Geh- und Radweg in das Gewerbegebiet Wasserstall in Aussicht gestellt. „Hierzu muss es aber erst eine konkrete städtische Planung geben. Die gibt es aber noch nicht“, so Lutzenberger.

Die weiteren Schritte

Derzeit befindet sich das Projekt im Bauleitplanverfahren. Wie Lutzenberger mitteilt, wurden naturschutzrechtliche Überprüfungen durchgeführt, verkehrliche Themen erörtert und die Umweltverträglichkeitsprüfung veranlasst. Allein die Fertigstellung würde rund drei Jahre dauern. Insgesamt würde „Lupe“ der Rasthof wohl knapp zehn Millionen Euro kosten. „Es gilt noch Hürden zu nehmen. Aber wenn wir jedes Mal die Flinte ins Korn geworfen hätten, wenn es etwas Gegenwind gab, dann hätten wir heute nur ganz wenige Standorte.“