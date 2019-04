Umstrittener Rasthof an B 30: 1800 Unterschriften für Bürgerbegehren eingereicht

Rund 1800 Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Kein Rasthof B 30 Nord“ am Donnerstag beim Bürgermeisteramt abgegeben. Nun hoffen sie auf einen schnellen Bürgerentscheid – am liebsten schon beim Urnengang zur Kommunalwahl am 26. Mai. Das erklärten die Rasthofgegner beim Pressegespräch am Freitag im Hotel Kreuz in Mattenhaus. Die Stadt erteilt dem kurzfristigen Termin auf SZ-Nachfrage aber eine klare Absage.

„Ich finde es beachtlich, dass wir in vier Wochen 1800 Unterschriften gesammelt haben“, betonte Alexander Bösch, Hotelier und Mitinitiator des Bürgerbegehrens und machte deutlich, dass es sich bei den Unterstützern um wahlberechtigte Bad Waldseer handle. Das ist wichtig. Denn nur ihre Unterschrift hält der Pflichtkontrolle der Stadt stand und bringt die Initiatoren dem Bürgerentscheid näher. Knapp 1200 Unterschriften sind dafür nötig, hieß es aus den Kreisen der Rasthofgegner. Und sie zeigten sich optimistisch, dass diese Anzahl nach der städtischen Prüfung vorliegt.

Wenn es nach den Rasthofkritikern ginge, würden sie den Bürgerentscheid gleich im Zuge der Kommunalwahl mit unterbreiten. „Man könnte das verbinden und Synergien nutzen. Der Aufwand dürfte bei einem separaten Termin viel höher sein“, sagte BAG-Vorstand Hubert Bröhm und führte zudem die neue Zusammenstellung des Gemeinderats als Argument ins Feld. Ein Beschluss des neuen Gremiums würde wohl bis nach der Sommerpause auf sich warten lassen, berichtete Bröhm von einem Gespräch mit Bürgermeister Roland Weinschenk. GAL-Stadtrat Dominik Souard hob hervor, dass der jetzige Gemeinderat die Entscheidung gefällt habe und folglich auch mit dem Bürgerbegehren konfrontiert werden sollte. Und nicht zuletzt würden sich die Rasthofgegner eine hohe Wahlbeteiligung erwarten, wenn am Kommunalwahltag sowieso viele Bad Waldseer wählen gehen und ihre Stimme für oder gegen den Rasthof dann gleich mit abgeben könnten.

Doch all diesen Gedankenspielen erteilt Rathaussprecherin Brigitte Göppel eine Abfuhr: „Das ist zeitlich nicht möglich. Die Unterschriften sind gestern eingegangen.“ Die Stadt habe für die Kontrolle der Unterschriften nun zwei Monate Zeit, ehe anschließend der Gemeinderat darüber beraten und entscheiden wird. Für die Rasthofgegner ist das kein Dämpfer, wie Bösch im SZ-Gespräch berichtet. „Klar hätten wir es uns gewünscht, aber es gibt Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss. Daher haben wir diese Entscheidung auch schon in Erwägung gezogen. Dann müssen wir vor dem Bürgerentscheid einfach nochmal kräftig die Werbetrommel rühren.“

Wichtig ist den Initiatoren, den Bad Waldseern selbst die Möglichkeit zu bieten, ihre Meinung zum kontrovers diskutierten Rasthof abzugeben. Daher haben sie sich für die Form des Bürgerbegehrens mit anschließendem Bürgerentscheid entschieden, um – wie beim Pressegespräch deutlich wurde – die Unterschriften nicht ungehört einfach verfallen zu lassen, wie das zuletzt bei der Bleiche-Initiative den Anschein gehabt habe.

Flächenverbrauch und Müll

Das Pressegespräch nutzen die Gegner neuerlich, um die aus ihrer Sicht mit dem Projekt verbundenen Nachteile aufzuzeigen. Verdrängungswettbewerb, Flächenverbrauch und Vermüllung waren dort zu hören. „Wir machen etwas, ohne das wir es wirklich brauchen – ohne Not“, erklärte Roland Umbrecht vom BUND Bad Waldsee und spielte damit auf die umliegenden Tankstellen, Gastronomien und Hotels an. Das 2,3 Hektar Grünland versiegelt werden, störten Umbrecht sowie Landwirt Siegbert Kranz, der vermehrten Müll auf den Äckern und Wiesen der Landwirte prophezeite. Hotelier Horst Schmidt hob den Widerspruch zur Gesundheitsstadt Bad Waldsee hervor. Und Schülerin Nele Kirn teilte ihre Eindrücke zum Thema Mc Donald’s mit: Mit rund 100 Schülern hat sie sich während der Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren unterhalten und der Großteil habe sich gegen den Fastfood-Anbieter in Bad Waldsee ausgesprochen. „Es gibt keine relevante Umfrage hierzu“, machten die Rasthofkritiker deutlich.

Aber auch das Zustandekommen der Entscheidung an sich warf weiter Fragen auf. GAL-Stadtrat Souard habe nach dem ablehnenden AUT-Beschluss gefragt, ob es auch einen Bauantrag ohne Hotel gegeben habe. Damals sei das bejaht worden, berichtete Souard. Auf SZ-Nachfrage verneint Rathaussprecherin Göppel das. „Ich fühle mich belogen. Hier steht Aussage gegen Aussage“, so Souard und betonte umso mehr, wie wichtig es sei, die Bad Waldseer nach ihrer Meinung zum Rasthof zu fragen.

Fraglich ist, ob es überhaupt ein Bürgerbegehren gegeben hätte, wenn der Rasthof ohne Hotel beschlossen worden wäre. „Dann hätten sich die Hoteliers sicher nicht so intensiv engagiert und dann weiß ich nicht, ob es die Initialzündung gegeben hätte“, meinte Bösch und betonte auch, dass das Bürgerbegehren nicht von „der Dehoga“ ausgegangen ist, sondern auf breiter Unterstützer-Basis zustande gekommen sei.