Umsetzung der Bleiche-Pläne steht kurz bevor

Rund 30 Zuhörer haben die Debatte um die Umgestaltung der Fischteiche sowie dem Bleiche-Parkplatz im Ausschuss für Umwelt und Technik am Montagabend mitverfolgt. Mehrheitlich haben die Ausschussmitglieder dem aktuellen Bebauungsplan „Bleiche“ und den ersten konkreten Bauarabschnitten zugestimmt. Kritisch angesprochen wurden mögliche Rückstausituationen auf der Bleichestraße und der Wegfall der Busbuchten. Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Oktober.

Wenig Neues stellte Albrecht Reuß vom Stadtplanungsbüro Citiplan den Ausschussmitgliedern vor. Der Grund: bei der jüngsten Auslegung des Bebauungsplans ging keine einzige Stellungnahme der Öffentlichkeit mehr ein. Dafür aber rund 4750 Unterschriften der Bürgerinitiative Bleiche, die darauf pochte, die Beschlussfassung auszusetzen. Reuß erinnerte an das breite Beteiligungsverfahren und fragte, welche neuen Argumente eine neuerliche Diskussion aufbringen könnte. Gleichwohl sei die Unterschriftensammlung in die Abwägung aufgenommen worden. Nach der Prüfung stand dieses Fazit fest: „Wir haben keine Änderungsanträge mehr erhalten, die dazu führen würden, den Bebauungsplan zu ändern, sodass der Weg für die Beschlussfassung frei ist.“ Bürgermeister Roland Weinschenk hob noch hervor, dass 860 Unterzeichner der Unterschriftenaktion nicht direkt aus Bad Waldsee sind.

Franz Daiber (FW) nutzte die Möglichkeit, um im Anschluss Fragen an die Stadtverwaltung und den Planer zu stellen. So sprach er unter anderem die viel zitierten 18 Sekunden durchschnittliche Wartezeit der Busse an und kam auf eine Verkehrssimulation des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 zu sprechen. „Da wurden Rollstuhlfahrer nicht mit einberechnet. Ist das bei der Bleiche gemacht worden“, fragte Daiber und prophezeite lange Rückstaus. Reuß entgegnete, dass Rollstuhl- und Rollatorfahrer bei der Simulation der geplanten Bussituation berücksichtigt wurden. „Für sie wird sich die Situation zusätzlich verbessern, weil es einen barrierefreien Ein- und Ausstieg geben wird“, betonte Reuß und bezeichnete den Hinweis auf Stuttgart 21 als Vergleich mit Äpfel und Birnen.

Auf Daibers Anmerkung hin, dass Rettungsfahrzeuge bei Stau aufgehalten würden und aufgrund der Mittelinsel keine Möglichkeit zum Überholen hätten, fand Reuß deutliche Worte: „Für Rettungsfahrzeuge wird es keine Einschränkungen geben.“ Die Höhe der Mittelinsel würde so gewählt, dass größere Fahrzeuge problemlos darüber hinweg fahren könnten. Die Bordsteinhöhe bezifferte Reuß mit sieben Zentimetern Höhe.

Robert Ettinger (SPD) thematisierte ebenfalls den Wegfall der Busbuchten. Aus Erfahrung berichtete er von Linienbusfahrten. Teilweise habe der Bus drei bis dreieinhalb Minuten an Haltestellen gestanden. „Ich sehe die Praxisumsetzung äußerst kritisch“, sagte Ettinger und verwies auch auf den Zeitfaktor des Kaufs von Monatskarten im Bus. Wie Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, verdeutlichte, würden die bisherigen eingeplanten Aufenthaltszeiten auf der Bleiche entsprechend angepasst und „zukünftig dann woanders stattfinden“.

Sonja Wild (CDU) hakte bei der Kennung der Bleichestraße nach, die nach städtischem Bestreben zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden soll. Hierzu verwies Manz auf laufende Gespräche mit dem Regierungspräsidium. Außerdem hob sie den Fakt hervor, dass Busse nach der Umsetzung der Pläne nicht mehr auf den Bleiche-Parkplatz fahren können. Reuß bestätigte das und bezeichnete den Parkraum als reinen Auto-Parkplatz. Wild machte sich für eine Extrazone zum Be- und Entladen für Busse an der geplanten Festwiese stark. „Das könnte man machen. Ich glaube aber nicht, dass es erforderlich ist. Busse können am Ravensburger Tor oder dem Skaterplatz halten“, so Reuß.

Karl Schmidberger (SPD) schilderte zum Thema Parkplätze seine Erfahrung aus den Vorweihnachtstagen 2017, als er an einem Samstagvormittag auf öffentlichen Parkplätzen etliche leere Stellplätze zählte. Auch dem Wegfall der Busbuchten sieht Schmidberger gelassen entgegen, schließlich suche sich der Verkehr bei zu langen Staus andere Wege. Die Unterschriftensammlung kommentierte er so: „Die Umfrage hat für mich keine neuen Erkenntnisse gebracht und einigen Mitgliedern der Bürgerinitiative würde ich ein gewisses Eigeninteresse unterstellen.“ Nicht zuletzt machte er darauf aufmerksam, dass einige Stellplätze auf der Bleiche von Dauerparkern belegt seien – er mutmaßte, dass es sich um Gäste der Hofgartenklinik handelt.

Bei zwei Gegenstimmen von Daiber und Wild sowie einer Enthaltung von Ettinger machte das Gremium den Weg für den Bebauungsplan frei. Diese drei Stadträte sprachen sich im nächsten Tagesordnungspunkt auch gegen die ersten konkreten Bauabschnitte bei den Fischteichen und auf dem Bleiche-Parkplatz aus.