Umfangreiche Bauarbeiten starten in der Altstadt von Bad Waldsee

Die Stadtwerke Bad Waldsee (Nahwärme), die Stadt Bad Waldsee (Breitbandversorgung) und der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe werden neue Leitungen in der Hauptstraße, am Entenmoos-Plätzle und in der Ulrich-Kuderer-Straße in der Innenstadt von Bad Waldsee verlegen. Das teilt die Stadt mit.

Die Baumaßnahme in der Altstadt beginnen am Montag, 5. Oktober, zeitgleich in der Ulrich-Kuderer-Straße sowie am Entenmoos-Plätze. Es folgen der Leitungsbau entlang der Hauptstraße im Bereich zwischen Entenmoos-Plätzle und der Kirche St. Peter. Zeitlich nachgelagert findet der Leitungsbau entlang der Hauptstraße im Bereich zwischen Entenmoos-Plätzle und Rathaus statt. Direkt im Anschluss an den Leitungsbau am Entenmoos-Plätzle und in der Ulrich-Kuderer-Straße schließen sich weitere Baumaßnahmen an. Die Stadtwerke und die Stadt werden regelmäßig über den Stand der Baumaßnahme informieren.