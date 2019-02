Ulrich Steck ist neuer Geistlicher für Franziskanerinnen von Reute

Ulrich Steck, bisher Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden am Bodensee, wechselt als Geistlicher für die Gemeinschaft der Franziskanerinnen nach Reute. Seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden beendet der 58-Jährige am Sonntag, 26. Mai, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 2009 war Steck dort tätig. Die Seelsorgeeinheit Seegemeinden ist laut Mitteilung die größte im Dekanat Friedrichshafen. Zu ihr zählen die Gemeinden Eriskirch, Mariabrunn, Oberdorf, Langenargen, Gattnau und Kressbronn.

Geboren wurde der Priester 1960 in Ulm. Von 1981 bis 1986 studierte er in Tübingen und Innsbruck katholische Theologie. Seine Priesterweihe erfolgte im Jahr 1988 in Wiblingen. Von 1990 bis 2000 war er Pfarrer in Heidenheim, von 2000 bis 2009 Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Donauwinkel. Neben seinen Aufgaben als Priester war er bisher in der Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie in der Personalführung engagiert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei den Franziskanerinnen in Reute wird Steck die Verantwortung für die Seelsorge und für die Geistliche Begleitung der Ordensgemeinschaft tragen. Zu seinen Aufgaben zählt laut Pressetext die Unterstützung der Gemeinschaft bei der Erneuerung und die Mitarbeit in den entsprechenden Gremien des Ordens sowie bei der Stiftung St. Elisabeth. Außerdem wird Pfarrer Steck mit Teilauftrag in der Bildungsarbeit im Geistlichen Zentrum des Klosters Reute, bei der Kursarbeit im Maximilian-Kolbe-Haus, tätig sein. Steck tritt in Reute die Nachfolge von Pfarrer Martin Sayer an, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging. Sein Dienstbeginn bei den Franziskanerinnen ist voraussichtlich am Sonntag, 21. Juli.