Ulmer Ensemble zeigt Geschichte des Balletts

Für Liebhaber und Freunde des Klassischen Ballett gibt es am Samstag, 2. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Bad Waldsee ein besonderes Erlebnis, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Ulmer Ballett-Ensemble unter der Leitung von Rainer Feistel gibt eine etwa einstündige Einführung in die Entwicklungsgeschichte des Balletts. In den letzten 30 Jahren hat sich das Ballett rasant entwickelt. Äußere Einflüsse, wie hiphop, Jazzdance u.ä. haben zu einer Weiterentwicklung des Balletts geführt. Reiner Feistel gibt Antwort auf die Frage, wo das Ballett herkommt, wie es entstanden ist und wohin es sich entwickeln wird. Mit verschiedenen Darbietungen werden die Solotänzer die Ausdrucksmöglichkeiten, Emotionalität und Dynamik des Balletttanzes erläutern und das ganze in unmittelbarer Nähe zum Publikum und nicht auf der Bühne. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee.