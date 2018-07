Uli Keuler hat einen ganzen Sack voll Pointen dabei

Man braucht nur einen Stuhl auf der Bühne im Waldseer Haus am Stadtsee, setze einen Mann wie Uli Keuler darauf, und schon hat man über 250 best gelaunte Besucher, die sich einen Muskelkater im Zwerchfell holen. Kann so etwas funktionieren?

Es kann, und zwar schon seit über 30 Jahren, denn Uli Keuler zeigt sich als äußerst einfallsreich im Erfinden schenkelklopfertauglicher Pointen. Seiner Aufforderung „Ihr müsset la-che, des isch doch lustig“ hätte es eigentlich nicht gebraucht, und falls doch, beim nicht endenden Zugabengag wäre es eh zu spät gewesen. In geschlossenen Episodengeschichten begegnen den Zuhörer die unterschiedlichsten Charakteren, die vielleicht auf den ersten Eindruck etwas minderbemittelt daher kommen, es aber dennoch problemlos schaffen, oben auf den Wellen des Lebens zu schwimmen und – das ist allen gemeinsam – die für ihre Mitmenschen eine gewaltige Herausforderung darstellen.

Jeder war sicherlich froh, nicht in der Schlange hinter jenem Bahnkunden zu stehen, dessen stochern im Tarifdschungel der Deutschen Bahn derart exotische Schätzchen zutage förderte, dass man schon fast geneigt war, diese als real existierende Zumutungen der Konzernzentrale zu betrachten. Doch auch in den Zügen gibt es Nervensägen, die sich auch nicht durch die Kraft der Stille in ihrem zermürbenden Redefluss hemmen lassen.

Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist ein schier endloses Terrain, in dem Keuler seine Archetypen platzieren kann. Im konkreten Fall ist es zwar nicht der vergessene Hochzeitstag, aber wenn sich der Gatte bei romantischen Kerzenlicht ins duftgeschwängerte Badezimmer einschließt und verkündet, „diese Feier zieh ich jetzt alleine durch“, dann ist vermutlich doch einmal etwas in der Beziehung schief gelaufen. Vielleicht waren es ja Kompetenzrangeleien in einer Hightechküche in der die intelligenten Geräte zwar äußerst kommunikativ mit den Nutzern umgehen, aber bei ihren ureigenen Aufgaben, zum Beispiel der Zubereitung von heißem Wasser, kläglich versagen.

Es ist also nicht alles gut, was uns die schöne neue Cyberwelt so alles bietet. Im Falle von Keuler ist sie jedoch immerhin erheiternd, wie sein Blick in ein Internetdiskussionsforum zeigte. Wenn die Diskussionsteilnehmer zwar nix wissen, davon aber kräftig Gebrauch machen, so gibt das doch manch recht humorige Zote. Wenn es ohne Computer auch klappen soll, so ist die eigene Hirnleistung gefragt und diese lässt sich dank Memotechnik, da hat Keuler ganz genau hingeschaut, auch beachtlich steigern. Dank ausschweifender Assoziationsketten lassen sich problemlos sinnlose Aufzählungen merken – und wenn schon nicht der Inhalt, dann immerhin die Reihenfolge, die von eins bis 20 gehen kann.

Keuler schaut sich im Alltag um und so bleibt kaum ein Bereich des Lebens ausgespart – sei dies nun bei Gericht, bei Well-ness für das Auto, beim Mittelalterfestival, beim pädagogisch korrekten Englischunterricht, in der Ferienwohnung oder bei der großen Weltliteratur von Hemmingway – Keuler hat stets einen Sack voll Pointen dabei und wird sein dankbares Publikum auch in den nächsten 30 Jahren finden. (dhe)