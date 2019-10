Uli Boettcher, wie er leibt und lebt

Selfmade-Mann Uli Boettcher hat sich am Sonntag einmal mehr von seiner besten Seite gezeigt. In gewohntem Outfit – Jeans und schwarzes Hemd – spielte er sich in seinem neuen Programm um Kopf und Kragen. Im Haus am Stadtsee vor vollen Rängen auf Einladung des Kulturvereins Spektrum K. „Ich bin Viele – eine Reise durchs Universum“, so das Motto, gleicht einem Parforceritt durch Boettchers Persönlichkeiten. Durch seine Schatten- und Sonnenseiten, die schließlich irgendwie gehandelt werden wollen.

Ja, was mag wohl hinter dem Vorhang sein? Ein opulentes Bühnenbild etwa? Nein, wer Boettcher kennt, und das dürften an diesem Abend viele gewesen sein, weiß, dass er so gut wie ohne Requisiten auskommt. Ein Barhocker und sonst gar nichts. Und selbst den hätte es nicht gebraucht, außer dass er halb sitzend für Augenblicke die Position wechseln konnte.

„Es geht heute Abend um Vorurteile“, die er liebe und sogleich begann, dieses negativ besetzte Wort in seine Bestandteile zu zerlegen. Denn ohne sich vorher ein Urteil zu bilden, wären die meisten Zuschauer wohl kaum hier. Auch nicht diejenigen in der ersten Reihe, die ganz in der Tradition von Uli Boettcher mitmachen durften – ob sie wollten oder nicht.

Sobald diese Partie gewonnen war, legte er los. Dass er ein „Mann“ sei, werde ihm wohl kaum jemand streitig machen. Ein Hallodri stecke tief in ihm drin. Sohn, Neffe und guter Shopper kommen obendrauf. Nicht zu vergessen „Tante Ingeborg“, die ihm mit ihrer ehrlichen Haut von schönen Frauen abriet, so auch von der eigenen. Was ihn aber nicht abgehalten hat – bis heute.

Auf Touren mit dem verhassten „Säggl“

Richtig auf Touren kam er beim Besuch des ungeliebten, testosterongesteuerten Nachbarn, mit dessen Ferrari Boettcher im Geheimen auch gerne eine Spritztour machen würde. Versteht sich. In Sekundenschnelle mimt er den „Säggl“, lässig zurückgelehnt mit dunkler Brille in einem Alptraum, bei dem die Vorurteile nur so überquellen. Was seine kabarettistischen Überschläge nicht in Klamauk abrutschen lässt, ist die offen zugestandene Ehrlichkeit, mit der er sein Publikum anspricht. Wenn er einem mit seiner „Droge“, dem Prosciutto di San Daniele, den Mund wässrig macht. Sein Fazit „Das macht das Leben besser“ hätte kein besserer Werbespot sein können. Auch das kann Boettcher, schließlich ist er Viele. Tantchen Ingeborgs empfohlenen Fessel- und Rollenspiele, um den Sex in der Ehe am Leben zu halten, bewiesen dabei einen hohen Lachfaktor.

Blanko ist Boettcher am besten

Noch größeres Amüsement in Sachen Vorurteile versprach seine Reifenpanne auf der Autobahn, nachdem er sich verkleidet als Pseudo-Sohn über den „Alten“, der jetzt einfach nicht mehr zahlen will, ausgeheult hat. „Ja, das ist Schauspielkunst“, witzelte er über sich selbst. Doch Boettcher bleibt Boettcher, der blanko am besten ist. Dessen „innere Tussi“ mit „Hilfe, Reifenwechsel!“ nach dem ADAC ruft, um vom „Macho“ gleich wieder nieder gemacht zu werden. Der Panik schiebt vor „Feind“ Polizei und „entnervtem“ Pannenhelfer, nur alles anders kommt als erwartet. „Was für ein geiler Tag!“, und schon möchte man sich mitfreuen auf die nächste Panne.

Dass Boettcher nicht einfach Schluss macht und abgeht, war auch klar. Er philosophiert noch etwas weiter – über die Wahrheit, die es nicht gibt. Stattdessen verschiedene Blickwinkel, die dem Publikum einen „geilen“ Abend bescherten.