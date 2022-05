Ukrainische Schwestern aus Hittelkofen bei Bad Waldsee dolmetschen für Geflüchtete

Auf der Flucht vor dem Angriffskrieg Russlands verlassen Millionen Menschen aus der Ukraine ihre Heimat. Viele von ihnen kommen auf der Suche nach Schutz und Obdach auch nach Oberschwaben. Zwar sprechen einige von ihnen Deutsch, aber längst nicht alle. Sich verängstigt und teilweise traumatisiert von den Erlebnissen zuhause ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land zurecht zu finden und oft nicht einmal Schilder lesen zu können, ist nicht leicht.

Sprachliche Unterstützung bei Behördengängen, Bankterminen oder beim Arzt finden die Geflüchteten bei den Zwillingsschwestern Julia Leier und Olga Tymofieieva aus Hittelkofen bei Bad Waldsee. Sie helfen als Dolmetscherinnen, stammen selbst aus der Ukraine und leben bereits seit 2007 in Deutschland.

In Hittelkofen sind sie Nachbarinnen

Besonders der schwäbische Dialekt habe ihnen selbst anfangs das Leben schwer gemacht, berichten die beiden Schwestern. „Es war so vieles unverständlich“, sagt Julia Leier und schmunzelt dabei. Da beide seit einigen Jahren in Hittelkofen wohnen, haben sie die schwäbische Sprachbarriere aber schon länger überwunden. „Ich habe sogar einen Schwaben aus Hittelkofen geheiratet“, sagt Leier und lacht fröhlich.

Die Schwestern Julia Leier (links) und Olga Tymofieieva aus Hittelkofen bei Bad Waldsee engagieren sich als Dolmetscherinnen für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. (Foto: Karin Kiesel)

Ihre Schwester Olga ist mit einem Ukrainer verheiratet. Mit ihren jeweiligen Ehemännern und den jeweils zwei kleinen Kindern sind sie im Haisterkircher Teilort sogar Nachbarinnen. Dennoch erinnern sie sich gut daran, wie schwer die Kommunikation in Deutschland zunächst war.

Eine Frage des Zeitmanagements

Auch aus diesem Grund wollen die beiden Akademikerinnen – beide haben Agrarbusiness-Management in Weihenstephan in Oberbayern studiert – ihren Landsleuten helfen. Da beide Mütter berufstätig sind, ist das eine Frage des Zeitmanagements. Julia Leier arbeitet im internationalen Vertrieb und Verkauf bei einer Stalltechnik-Firma in Oberessendorf und Olga Tymofieieva hat die selben Aufgaben bei einem Maschinenbauunternehmen bei Ulm, das sich auf Stallentmistungstechnik spezialisiert hat.

Das ehrenamtliche Dolmetschen hält die beiden zusätzlich auf Trab. Mehrmals in der Woche sind beide im Einsatz und begleiten geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zum Arzt, zum Landratsamt, auf die Bank oder zu einem Corona-Impftermin und helfen bei Fragen des Alltags.

Etwa 15 Menschen in und rund um Bad Waldsee unterstützen sie aktuell, darunter Schwangere, Krebserkrankte, eine vierköpfige Familie, Alleinstehende oder einen Mann, der vor längerer Zeit durch eine Mine bei Donezk verletzt wurde und seither eine Gehbehinderung hat. Und die Anfragen von weiteren Geflüchteten nehmen täglich zu, wie sie berichten. „Das Telefon steht derzeit eigentlich fast nicht still“, sagt Leier.

Schicksal der Landsleute berührt die Schwestern

Das Schicksal der in Oberschwaben ankommenden Landsleute berührt die beiden Schwestern, die auf den ersten Blick zwar nicht wie Zwillinge aussehen, aber deren Band zueinander offenkundig spürbar ist. Wenn sie helfen können, dann tun es beide gerne, wie im Gespräch am Stadtsee deutlich wird. Das liegt zum einen daran, dass sie selbst aus der Ukraine stammen – aus einem Dorf bei Lebedyn im Nordosten des Landes – und sie der Krieg im Heimatland mitnimmt.

Der ältere Bruder, der Pfarrer ist, und die 62-jährigen Eltern leben in der Ukraine. Die Schwestern haben bereits Spenden gesammelt und 13 Tonnen Hilfsgüter in die Heimat geschickt. „Es ist aber vor Ort alles sehr schwierig. Brücken wurden strategisch zerstört, Straßen sind kaputt oder nicht befahrbar. Unser Bruder und Einheimische kennen sich aus und verteilen die Dinge, für Fremde wäre das unmöglich. Außerdem ist der Sprit knapp und sehr teuer“, berichten die Schwestern, die 1987 kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion in ärmlichen Verhältnissen geboren wurden und auf einem Bauernhof aufwuchsen.

Felder von Hand gepflügt

„Das Leben war schwer. Alle haben viel gearbeitet, trotzdem hatten wir nie Geld“, erzählt Olga Tymofieieva. Schon im Alter von fünf Jahren haben die beiden Mädchen auf 30 Gänse aufgepasst, sich um Schweine und andere Tiere gekümmert. Beaufsichtigt wurden sie vom sechs Jahre älteren Bruder. Einen Traktor zur Feldbewirtschaftung gab es nicht, es wurde von Hand gepflügt. Von den bisschen Einnahmen vom Kartoffelverkauf oder dem Geld von einem geschlachteten Schwein konnten Schulranzen gekauft werden.

Weil die beiden wissen, wie schwer das Leben auch ohne Krieg und wie hart der Alltag in einem neuen Land zunächst sein kann, engagieren sich die beiden trotz eigener Familie und stressigem Beruf ehrenamtlich als Dolmetscherinnen für die Menschen, die nun vor Leid, Waffen, Bomben und Panzern nach Deutschland fliehen. Die ersten Kontakte entstanden über die Helferinitiative in Haisterkirch und über den Waldseer Verein Global, mittlerweile hat es sich verselbstständigt.

Zu wenig Dolmetscher und Dolmetscherinnen

Dass es so wenig ukrainische Dolmetscher gibt, bedauern die beiden. „Leider melden sich nicht so viele. Dabei könnten auch russisch sprechende Menschen beim Übersetzen helfen.“ Ebenfalls bedauerlich sei, dass es mit russischen Freunden in Deutschland zu Streits gekommen sei. „Viele von ihnen glauben nicht, dass in der Ukraine Krieg ist und die Menschen dort sterben“, bedauert Julia Leier, die sich unter anderem mit einer guten Freundin deswegen zerstritten hat.