Uhl: „Es ist wichtig, unsere Ängste anzuerkennen“

Angst essen Seele auf, das war der Titel eines sehr berührenden Films von Rainer Werner Fassbinder im Jahr 1974. Als ich damals den Titel las, dachte ich mir, ja, das stimmt. Das „Angst essen Seele auf“ habe ich nie wieder vergessen.

Erst viele Jahre später habe ich den Film dann auch tatsächlich gesehen. Und ich habe für mich daraus mitgenommen, dass es wichtig ist, unsere Ängste anzuerkennen, auszusprechen und anzunehmen, um sie dann zu verdauen, damit etwas Neues daraus entstehen kann.

„Ali nix schläft, viele Gedanken im Kopf, will sprechen mit Dir.“ Das ist eine von vielen Szenen im Film, die ganz einfache Wahrheiten transportieren. Und diese Sorgen haben wir hier in der Begleitung von geflüchteten Menschen oft zu spüren, oder zu hören bekommen. Schlaflosigkeit, weil man nicht weiß, wie es den Liebsten geht, der Familie, die nicht nachkommen darf, Verzweiflung, weil die Sorge da ist, und die Frage: Wie kann es weitergehen, wie kann ich in dieser mir fremden Gesellschaft leben?

Und so ähnlich ergeht es auch vielen von uns jetzt, die wir mit Corona konfrontiert werden. Da überschlagen sich Gedanken, da verleiten Grübeleien uns, in eine Spirale voller Panik zu geraten, da werden Nächte kürzer. Die Flut an Nachrichten und fake news schürt diese Ängste zusätzlich. Die Zahl der Erkrankten nimmt zu, auch die Todesfälle. Corona kommt immer näher, und wir wissen nicht, was diese Welle mit sich bringt, wie hoch sie sein wird. Wir leben in einer neuen Welt, deren Regeln noch nicht klar sind und alles, was wir im Augenblick tun können, ist, unsere Kräfte zu sammeln, unsere Unruhe zur Ruhe zu bringen und Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen und unseren Humor zu behalten. Die inneren Türen öffnen, dass aus der Angst der Mut erwächst mit aktiver und kreativer Intelligenz ins Handeln zu kommen. Das muss nichts großartiges sein, das können kleine Gesten sein. Gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass wir mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Wenn wir Furcht und Niedergeschlagenheit die Oberhand lassen, dann verlässt der tapfere Kapitän sein Schiff.

Ich will der Kapitän meines Schiffes bleiben. Das ist mein Satz, den ich gerne in stürmischen Zeiten für mich sage. Konkret heißt das für mich, dass ich bestimme, wieviel Informationen ich täglich verkraften kann und dann auch noch aus welcher Quelle. Ich habe mich für den Podcast auf NDR mit Christian Drosten entschieden. Täglich von Montag bis Freitag circa 30 Minuten höre ich seine für mich wertvollen Informationen und freue mich an seiner ruhigen, unaufgeregten Art. Mit kinesiologischen Übungen zum Stressabbau, schöner Musik und einer Auswahl wirklich nährender Seelennahrung wie Freude und Dankbarkeit halte ich mich gut an Bord meines Schiffes. Das wünsche ich auch Ihnen von ganzem Herzen: Bleiben Sie die Kapitänin, der Kapitän Ihres Schiffes!

Christine Uhl, Helferkreis „Vielfalt“