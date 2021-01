Uferweg am Waldseer Stadtsee steht wieder einmal unter Wasser

Spaziergänger am Waldseer Uferweg bekommen nach anhaltenden Regenfällen regelmäßig nasse Füße. Am Wochenende war’s am Stadtsee zwischen „Hammermühle“ und Spitalwiese wieder einmal soweit und die Stadt ließ für Fußgänger „Hochwasser“-Warnschilder aufstellen. Verglichen mit anderen Orten der Region hielten sich die Fluten im Raum Bad Waldsee trotz großer Regenmengen samt Tauwetter aber in Grenzen. Das Hochwasserrückhaltebecken oberhalb von Mittelurbach war am Samstag gut gefüllt und hatte großen Anteil daran, dass der Urbach kontrolliert durchs Kurgebiet und in den See fließen konnte. Im Umland war bereits am Freitag Vorsicht angesagt, weil das Wasser auf den gefrorenen Feldern und Wiesen nicht versickerte und einige Nebenstraßen flutete. Ihr Tempo drosseln mussten Autofahrer deshalb unter anderem bei Mittelurbach und Ankenreute. Hochwasser-Einsatze der Bad Waldseer Feuerwehr hat es bis Samstagabend nicht gegeben.