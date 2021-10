Übungsbetrieb findet wieder statt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Corona sie zu langem Nichtstun zwang, können die Freunde der Boxerhunde Reute e. V. wieder ihren Übungsbetrieb im gewohnten Umfang durchführen. Damit finden auch wieder die Welpen- und Junghundekurse für alle Hunderassen statt. Auf dem Hundeplatz (nach dem Kloster Reute in Richtung Möllenbrunn) ist jeweils am Sonntag ab 10 Uhr der Junghundekurs. Dieser Kurs ist eine Chance für Hundebesitzer von jungen Hunden, die wegen der Coronakrise keine Hundeschule besuchen konnten. Danach, um 11 Uhr beginnt der Welpenkurs. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und der Abstandsregeln wird in den Kursen in Kleingruppen trainiert. Hundeerziehung ist Pflicht; diese Kurse sind dabei eine Hilfe. Unerzogene Hunde und ihre Besitzer sorgen immer wieder in ihrem Umfeld für Ärger, manchmal sogar für Gefahr. Abhilfe schaffen kann eine rechtzeitige Sozialisierung der Hunde und Schulung ihrer Besitzer in Welpen- und Junghundekursen. Ein Beginn auf dem Hundeplatz in Reute ist jederzeit möglich. Weitere Infos auch unter www.bk-ravensburg.de. Also, wer teilnehmen will, bitte beim Vorstand, Telefon Nr. 07502 / 2876, anmelden.