Überzeugender Auftritt der TG Bad Waldsee

Von ihrer Schokoladenseite präsentiert haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen den hohen Favoriten SG BEG United. Das Team von TG-Trainerin Evi Müllerschön gewann gegen die Gäste aus Baden, immerhin Tabellenzweiter der Regionalliga, mit 3:0 (25:23, 28:26, 25:17). Es war ein rassiges Spiel, das auch die rund 50 Fans in der Eugen-Bolz-Halle mit viel Beifall quittierten.

Gleichzeitig drücken die Resultate der beiden ersten Sätze die Kampfkraft beider Mannschaften aus, wobei die Außenseiter aus Bad Waldsee den Druck auf den Gegner auch im dritten Satz ins Spiel bringen konnten. Es war – da sind sich Trainerin und altgediente Volleyballexperten einig – das beste Heimspiel dieser Saison. Freilich bedeuten die drei Punkte in diesem Bonusspiel noch längst nicht die Rettung für die TG Bad Waldsee. Es bedarf noch weiterer Siege, um die Klasse sicher zu halten.

Schnell lagen die Oberschwaben im ersten Satz mit 0:5 zurück, konnten sich aber zur Satzmitte aufrappeln und eine knappe Führung erzielen. Es gelang der TG, diesen Vorsprung ins Ziel zu bringen, wozu ein gehöriges Maß an Kampfkraft und Spielkunst aufzubieten war. Die enorme Abwehrstärke der Gäste, die nie einen Ball verloren gaben, machte diese Aufgabe nicht unbedingt leichter.

Pirmin Dewor und Marc Moosherr stachen durch krachende Angriffe und effizientes Blockverhalten heraus. Im Zuspiel setzte Simon Scheerer seine seit Wochen brillante Form fort – eine als Zuspieler, erfolgreicher Aufschläger und trickreicher Angreifer bestechende Vorstellung. Auch die Bad Waldseer Annahmespieler um Libero Pascal Eisele hatten die Kraft und den Willen, gegen die gestandenen Badener ihr Bestes zu geben. Im Angriff trugen Routinier Ralf Sauerbrey sowie die Außenangreifer Andreas Beck, Jakob Büker und Christian Scholze ihren Teil zum Gelingen bei.

Der heiße und für die Zuschauer hochattraktive Kampf beider Mannschaften setzte sich im zweiten Durchgang mit unveränderter Härte und Intensität fort. Zwar lag die TG zunächst hoch in Führung, dann kamen die Gäste jedoch heran und Bad Waldsee musste seine knappe Führung mit allen Mitteln verteidigen. Das Spielgeschehen wogte bis hinein in die spannende Schlussphase hin und her. Am Ende behielten die Gastgeber glücklich, aber nicht unverdient mit 28:26 die Oberhand.

Auf den Rängen fragten sich die Zuschauer, ob beide Teams das kräftezehrende Spiel würden fortsetzen können. Bis zur Satzmitte setzte sich die Ausgeglichenheit fort, nach einer Reihe von Konzentrationsfehlern der Badener führte die TG dann aber plötzlich mit 15:10. Noch einmal hielt die BEG dagegen und verringerte den Abstand auf 13:15. Müllerschön nutzte eine Auszeit, um die Dinge aus ihrer Sicht zurechtzurücken. Gleichzeitig brachte sie den jungen Lennart Lippmann ins Match. Dieser enttäuschte seine Trainerin nicht, er setzte Ausrufezeichen sowohl im Angriff- als auch im Blockverhalten.

Die Moral der Gäste war diesem neuerlichen Dagegenhalten nicht mehr gewachsen. Schon an der Körpersprache der BEG United war ein Stück Verzweiflung zu erkennen. Der TG-Sieg im dritten Satz fiel dann auch recht deutlich aus. So mussten sich die geschlagenen Badener sicher auch fragen, ob sie nach dem deutlichen 3:0 im Hinspiel die Bad Waldseer nicht unterschätzt hatten.